Жорстока війна обірвала ще одне життя. Під Покровськом на Донеччині загинув Василь Альтгайм із Підгаєцької громади. Вічна пам’ять та низький уклін Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель нашого земляка, уродженця села Литвинів, Захисника України Альтгайма Василя, 24.12.1976 року народження.

Він був відданим воїном, оператором відділення збору та обробки інформації взводу розвідки та корегування 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 батальйону безпілотних систем військової частини А4862. Життя Героя обірвалося 13.01.2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Василя. Це непоправна втрата. Схиляємо голови у скорботі.

Вічна пам’ять та низький уклін Герою!» – написали у Підгаєцькій міській раді.

Як повідомили у Підгороднянській громаді, Василь багато років жив і працював у Польщі. З початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і став на її захист.

Поховали захисника у селі Великий Ходачків, де проживає його донька.

Попрощатися із загиблим прийшли побратими, мешканці Підгороднянської громади, родичі та односельці із рідного Литвинова.