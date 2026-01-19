Близько 2-ї години ночі в Тернополі за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Skoda.

За кермом перебував 36-річний чоловік з ознаками сп’яніння. Кермувальник погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат – 2,36 проміле.

Аби уникнути відповідальності, громадянин намагався “вирішити питання” та поклав 200 доларів США на сидіння автомобіля.

«Тож ми зафіксували цей факт і викликали слідчо-оперативну групу для зʼясування всіх обставин.

На порушника патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП», – повідомили в патрульній поліції області.

Крім адміністративної відповідальності, громадянину передбачена також кримінальна відповідальність – за спробу надання неправомірної вигоди службовій особі.

Загалом, у минулі вихідні патрульні виявили 5 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.