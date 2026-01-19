Осиротіла ще одна родина. Навіки у Небесному строю Олександр Бохенко із села Криве Скалатської громади. Війна обірвала життя захисника у 37 років. Вічна памʼять і слава українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя села Криве – Бохенка Олександра Станіславовича, 27.02.1988 року народження.

Олександр віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Це непоправна втрата для родини, громади та всієї держави.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав мужнього воїна Олександра.

Розділяємо ваш біль, сумуємо разом із вами та схиляємо голови у скорботі.

Вічна памʼять і слава Герою.

Інформацію щодо зустрічі домовини полеглого повідомимо додатково», – написали у Скалатській міській раді.