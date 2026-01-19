Сонячне гало помітили на Тернопільщині: таке трапляється рідко
Гало – це світловий ефект у нашій атмосфері, який утворює кольорові дуги або кільця навколо Сонця та інших джерел світла.
Загалом вони спостерігаються в тонких, високих перистих або перисто-шаруватих хмарах, тобто крижаних хмарах на висоті від 5 000 до 13 000 метрів.
Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
Через морозну погоду рідкісне природне явище сьогодні, 19 січня, побачили і на Тернопільщині.
Фото зроблене синоптиком Тернопільського ЦГМ.