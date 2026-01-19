Відділення поліції №2 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області розшукує безвісти зниклу громадянку – Андрійчук Ольгу Луківну, 21.07.1967 року народження, жительку села Панасівка Залозецької ТГ Тернопільського району.

«Просимо жителів усіх регіонів України надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування Андрійчук О. Л.

Якщо вам відома будь-яка інформація, повідомте за телефоном: (03540) 2-12-45 або на спецлінію 102 (цілодобово).

Будемо вдячні за допомогу та поширення інформації», – написали в обласній поліції.