20 січня в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Туман видимістю 200-500 м. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 12-17 градусів морозу, вдень 6-11 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Туман видимістю 200-500 м. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 14-16 градусів морозу, вдень 8-10 градусів морозу.