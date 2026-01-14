15 січня в області – хмарно. Вночі часом сніг. Вдень невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Слабкий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Вранці очікується сніг. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до вечора. Ожеледиця. Слабкий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7-9 градусів морозу, вдень 2-4 градуси морозу.