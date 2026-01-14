До уваги водіїв! У ніч з 14 на 15 січня в Тернополі проводитимуть роботи з вивезення снігу з тротуарів і проїжджих частин вулиць.

Робота спецтехніки запланована на таких ділянках:

вул. Замкова;

вул. Патріарха Йосифа Сліпого;

вул. Валова;

вул. Петра Конашевича Сагайдачного;

вул. Майдан Волі;

бульвар Тараса Шевченка (від вул. Руської в напрямку до вул. Петра Конашевича Сагайдачного);

вул. Дениса Січинського;

вул. Листопадова

«Роботи з вивезення снігу розпочнуться о 21:30. Просимо водіїв завчасно перепаркувати автомобілі та не залишати їх на зазначених ділянках, щоб не перешкоджати роботі спеціалізованої техніки.

Припарковані транспортні засоби створюватимуть перешкоди для роботи спецтехніки та підлягатимуть примусовій евакуації», – наголошують у міськраді.

До слова, вночі 14 січня під час вивезення снігу з території поблизу закладу харчування «Маяк» було примусово переміщено один автомобіль на паркувальний майданчик неподалік. Ще 10 автомобілів, з власниками яких вдалося зв’язатися, були перепарковані добровільно.