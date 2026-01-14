У Тернополі в ніч на 15 січня вивозитимуть сніг із восьми вулиць
До уваги водіїв! У ніч з 14 на 15 січня в Тернополі проводитимуть роботи з вивезення снігу з тротуарів і проїжджих частин вулиць.
Робота спецтехніки запланована на таких ділянках:
вул. Замкова;
вул. Патріарха Йосифа Сліпого;
вул. Валова;
вул. Петра Конашевича Сагайдачного;
вул. Майдан Волі;
бульвар Тараса Шевченка (від вул. Руської в напрямку до вул. Петра Конашевича Сагайдачного);
вул. Дениса Січинського;
вул. Листопадова
«Роботи з вивезення снігу розпочнуться о 21:30. Просимо водіїв завчасно перепаркувати автомобілі та не залишати їх на зазначених ділянках, щоб не перешкоджати роботі спеціалізованої техніки.
Припарковані транспортні засоби створюватимуть перешкоди для роботи спецтехніки та підлягатимуть примусовій евакуації», – наголошують у міськраді.
До слова, вночі 14 січня під час вивезення снігу з території поблизу закладу харчування «Маяк» було примусово переміщено один автомобіль на паркувальний майданчик неподалік. Ще 10 автомобілів, з власниками яких вдалося зв’язатися, були перепарковані добровільно.