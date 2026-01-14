На другий день війни – 25 лютого 2022 року – став на захист України житель Теребовлі Володимир Бугай. На жаль, ворожий дрон обірвав життя захисника. Загинув Володимир на Харківщині. Назавжди 37… Вічна пам’ять та шана Герою!

«Ще одна важка втрата лягла болем на серця жителів Теребовлянської громади. Війна забирає найкращих…

У боротьбі з ворогом за Україну, її свободу та незалежність загинув мешканець міста Теребовля молодший сержант Бугай Володимир Богданович, 12.11.1988 року народження.

Життя військового обірвалося 12 січня 2026 року під час бойового чергування на стартовій позиції ударних БпЛА в районі населеного пункту Леміщине Золочівської територіальної громади Богодухівського району Харківської області внаслідок ураження БпЛА противника.

Володимир Бугай став на захист нашого майбутнього відразу на другий день повномасштабного вторгнення – 25 лютого 2022 року. Проходив службу на посаді командира розвідувального відділення. Він був відданим військовій присязі, мужнім воїном і справжнім патріотом України.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав і поважав Володимира. У цей гіркий час поділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі разом із вами. Світла пам’ять про Героя назавжди залишиться в серцях теребовлянців та всієї громади.

У четвер, 15 січня 2026 року, просимо жителів Теребовлянської громади та її гостей зустріти з молитвою й лампадками домовину з тілом Володимира Бугая та вшанувати його світлу пам’ять.

Час зустрічі – 14:00 год. (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая в м.Теребовля).

Цього ж дня о 18:00 год. відбудеться парастас за адресою м.Теребовля, вул. П.Орлика, 7.

Чин похорону воїна відбудеться у п’ятницю, 16 січня, о 12:00 год. за цією ж адресою.

Герої не вмирають – вони назавжди залишаються у наших серцях!

Вічна та світла пам’ять і слава українському воїнові, який віддав життя за рідну Україну і кожного з нас!» – написали у Теребовлянській міській раді.

Андрій Гащак: «Вічна слава і пам’ять Герою! Щирі співчуття матері та сестрі. Вибачте, що не вберегли Володю».