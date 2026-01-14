У Тернополі всі заклади загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади забезпечені генераторами й необхідним запасом пального для їхньої роботи. Кошти на придбання пального виділяються з бюджету Тернопільської громади.

За словами начальниці управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк, на сьогодні для потреб освітніх закладів передбачено 4 тисячі літрів бензину та 3 тисячі літрів дизельного пального у талонах.

«Паливо є. Відповідно до запитів керівників закладів кожній школі видаються талони на пальне. Потужність генераторів у навчальних закладах може відрізнятися, тому не завжди є можливість одночасно забезпечити повноцінну роботу освітнього процесу та харчоблоків. У таких випадках пріоритети використання електроенергії визначає адміністрація закладу освіти», – зазначила Ольга Похиляк.

Таким чином заклади освіти Тернополя мають можливість працювати навіть за умов аварійних або планових відключень електроенергії. Наявність генераторів і пального дозволяє забезпечити безперервність освітнього процесу та створити безпечні умови для перебування дітей у школах і дитячих садочках.