Скорботну звістку з фронту отримала ще одна родина. На Запоріжжі прийняв свій останній бій Павло Остап’юк, житель села Обич Шумської громади. Павло був найкращим у світі чоловіком і сином для рідних, який понад усе любив і турбувався про них… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що у боях за незалежність України загинув Остап’юк Павло Ярославович, 1975 року народження, житель села Обич.

Павло проходив службу на посаді гранатометника механізованого відділення механізованого взводу.

Він був найкращим у світі чоловіком і сином для рідних, який понад усе любив і турбувався про них. Спокійний, врівноважений, завжди товариський і надійний. Його пам’ятатимуть як людину слова, відповідального товариша, який завжди був готовий прийти на допомогу.

Ціною власного життя він здійснив найбільший подвиг – захистив територіальну цілісність і незалежність України.

Загинув Павло 10 січня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нестерянка Запорізької області.

Вічна пам’ять Герою! Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Павла!

Про зустріч тіла загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено згодом», – написав шумський міський голова Вадим Боярський.