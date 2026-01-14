У ЗУНУ провели товариську гру з мініфутболу
У період зимових канікул колектив кафедри фізичної реабілітації і спорту провів гру з мініфутболу між студентками та випускницями ЗУНУ.
Гра відбулася у фізкультурно-оздоровчому комплексі університету. Деякі футболістки виступають у складі професійних жіночих футбольних клубів, серед яких: «Ворскла», «Поділля», «Минай», «Рух», «Колос».
Гра пройшла у дружній, позитивній атмосфері.
Також до спортивного свята були залучені учениці шкіл, які тренуються із спортсменками університету.