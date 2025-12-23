24 грудня в області – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області впродовж доби 0-5 градусів морозу

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області впродовж доби 2-4 градуси морозу

Починаючи з 24 грудня, внаслідок зниження температури повітря, на річках Тернопільщини очікується поява та подальше посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу до встановлення неповного та суцільного льодоставу.

