У Чорткові під час благодійного турніру з мініфутболу збирали кошти для ЗСУ
У Чорткові відбувся дводенний благодійний турнір з мініфутболу «Кубок святого Миколая», організований Асоціацією футболу Чортківського району за підтримки Чортківської міськради.
Турнір був присвячений Збройним Силам України, а його мета – популяризація спорту серед молоді та збір коштів для наших захисників.
Результати фінальної частини:
1 місце – «АгроІнвест» Копичинці
2 місце – «Юність» Пилипче
3 місце – «Кадуб» Чортків
Під час турніру зібрали 11 100 грн, які передали БО БФ “Покрова Чортків” на потреби захисників і захисниць.