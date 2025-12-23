У Чорткові відбувся дводенний благодійний турнір з мініфутболу «Кубок святого Миколая», організований Асоціацією футболу Чортківського району за підтримки Чортківської міськради.

Турнір був присвячений Збройним Силам України, а його мета – популяризація спорту серед молоді та збір коштів для наших захисників.

Результати фінальної частини:

1 місце – «АгроІнвест» Копичинці

2 місце – «Юність» Пилипче

3 місце – «Кадуб» Чортків

Під час турніру зібрали 11 100 грн, які передали БО БФ “Покрова Чортків” на потреби захисників і захисниць.

