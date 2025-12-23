Поліцейські Тернопільщини розслідують черговий факт інтернет-шахрайства, пов’язаний із пошуком роботи в соціальних мережах.



На спецлінію поліції надійшло повідомлення від жителя одного з сіл Бережанської територіальної громади, 1992 року народження. Чоловік повідомив, що його дружина, стала жертвою шахраїв.



Як повідомили в обласній поліції, жінка у мережі Facebook шукала роботу та перейшла за шахрайським «фішинговим» посиланням. Під час так званої «реєстрації» на сайті потерпіла добровільно підтвердила свою особу через мобільний застосунок, який містить її персональні дані.



Після цього невідома особа отримала доступ до її фінансових даних та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 85 000 гривень.



За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.





