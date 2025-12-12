12 грудня у селі Колодне Тернопільського відкрили добровільну пожежну команду.

Цей підрозділ став вже 54-м осередком місцевої пожежної охорони на Тернопільщині, що свідчить про системне зміцнення безпекової інфраструктури регіону, повідомили в обласній ДСНС.

Новостворена команда обслуговуватиме населені пункти Збаразької міської громади.

Чому створення таких підрозділів – це життєва необхідність? У боротьбі з вогнем найголовнішим фактором є час. Вогонь не чекає, і часто доля будинку чи навіть людського життя вирішується у перші 10-15 хвилин після займання. Створення пожежних команд безпосередньо в селах дозволяє скоротити час прибуття рятувальників до мінімуму.

Місцеві вогнеборці першими прибувають на виклик, розпочинають евакуацію та гасіння ще до приїзду професійних підрозділів ДСНС. Саме це скорочення часу доїзду є вирішальним фактором, який дозволяє вберегти майно громад та врятувати життя людей.

Подобається це: Подобається Завантаження…