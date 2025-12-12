Щороку 14 грудня Україна відзначає День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня у 1986 році завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком.

Напередодні цієї події у тернопільському парку Національного відродження, біля меморіалу, відбувся мітинг-реквієм.

Міський голова Тернополя Сергій Надал подякував рятувальникам за їхню мужність та вручив подяки міського голови членам Тернопільської обласної організації інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та Тернопільської міської організації «Спілка Чорнобиль».

Зокрема подяки міського голови отримали:

Володимир Васильович Воскобойний,

Петро Михайлович Боднар,

Надія Савівна Ткачук,

Василь Йосифович Гльомба,

Ігор Михайлович Малишин.

