На Тернопільщині у вихідні очікується нестійкий характер погоди, зумовлений впливом атмосферних фронтів. В окремі періоди доби пройдуть невеликі опади. Температура повітря дещо знизиться. У неділю очікується поривчастий вітер. З понеділка область перебуватиме в полі підвищеного тиску. Чекаємо більше сонця, опадів не передбачається, денні максимуми підвищаться.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

13 грудня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря впродовж доби 2-7 градусів тепла.

У Тернополі ввечері можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря впродовж доби 3-5 градусів тепла.

Подобається це: Подобається Завантаження…