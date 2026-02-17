На водоймах Тернопільщини виявлено порушення правил рибальства: складено 16 протоколів.

У зв’язку з почастішанням випадків порушення природоохоронного законодавства на територіях об’єктів природно-заповідного фонду – Серетського заказника, Тернопільського ставу та Івачівського водосховища, Державна екологічна інспекція у Тернопільській області вкотре звертає увагу громадян на необхідність неухильного дотримання вимог під час здійснення любительського рибальства.

У зимовий період любительське рибальство дозволяється виключно поза межами зимувальних ям. Одному рибалці дозволяється одночасно використовувати знаряддя лову із загальною кількістю гачків не більше семи – незалежно від їх виду.

Дозволяється використання:

зимових вудок;

жерлиць усіх типів (з криги);

нахлистових, донних та поплавкових вудок — за відсутності льодового покриву;

спінінгів із застосуванням штучних або природних приманок.

В екологічній інспекції наголошують: жерлиці входять до загальної кількості дозволених гачків. Перевищення встановленої кількості знарядь лову та гачків є порушенням правил рибальства та тягне за собою відповідальність.

За попередні два тижні інспекторами спільно з працівниками сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області та поліцейським офіцером Тернопільської громади Назаром Микитіним під час рейдових заходів на території Тернопільської, Великоберезовицької та Білецької територіальних громад складено 10 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП. За вказаними матеріалами винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Окрім того, складено 6 протоколів за ст. 91 КУпАП за порушення режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Матеріали справ направлено до судових органів для прийняття відповідного рішення.

Слід також пам’ятати: з 15 лютого діє заборона на вилов щуки у період нересту.

​​​​Відповідальність за порушення

Порушення встановленої заборони тягне за собою адміністративну, а в окремих випадках – кримінальну відповідальність. Передбачено накладення штрафу та обов’язкове відшкодування збитків за незаконно виловлену рибу. Розмір відшкодування за один незаконно добутий екземпляр щуки становить 3 468 грн, а на територіях природно-заповідного фонду – понад 17 000 грн.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області закликає громадян відповідально ставитися до використання водних біоресурсів та неухильно дотримуватися правил рибальства.

Спільні рейдові заходи з виявлення та попередження правопорушень триватимуть і надалі.