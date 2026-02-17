До поліції надійшло повідомлення від жительки одного з сіл Чортківського району 1977 року народження. Жінка заявила, що стала жертвою шахрайства під час спроби придбати дрова через соціальні мережі.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За словами потерпілої, вона знайшла оголошення про продаж дров та зв’язалася з «продавцем». Співрозмовник переконав її здійснити оплату наперед.

Жінка перерахувала 4 250 гривень через мобільний застосунок банку на рахунок, наданий продавцем.

Після отримання коштів псевдопродавець припинив виходити на зв’язок, а товар заявниці не доставили.

За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та вживають заходів для притягнення його до відповідальності.

Поліція вкотре нагадує, що під час купівлі товарів через соціальні мережі:

не перераховуйте передоплату на особисті банківські картки незнайомих осіб;

перевіряйте профіль продавця та дату створення сторінки;

уникайте угод без офіційного підтвердження замовлення;

за можливості користуйтеся післяплатою або перевіреними сервісами безпечних платежів.

У разі шахрайства негайно звертайтеся до поліції за номером 102. Чим швидше зафіксовано факт злочину, тим більше шансів встановити причетних осіб та заблокувати рахунки.