З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Тернополя 1974 року народження. Травми чоловік отримав у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Аварія трапилася 16 лютого близько 13:40 на вулиці Коновальця. За попередньою інформацією, потерпілий керував автомобілем Audi Q3. Під час руху в нього погіршилося самопочуття і він втратив контроль над авто та допустив зіткнення з трьома транспортними засобами, припаркованими з правої сторони проїзної частини дороги: з BMW 330D, Hyundai Tucson та Audi A4.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Водія Audi Q3 госпіталізували. Чоловік, попередньо, тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.