На Тернопільщині незаконно вирубували ліси під керівництвом чиновників

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

За незаконну порубку лісу на 3,4 млн грн судитимуть організовану групу, серед учасників якої — 2 посадові особи філії ДП «Ліси України».

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 осіб, серед яких 2 посадовці філії ДП «Ліси України», обвинувачених у незаконних порубках лісу, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев, вчинених у складі організованої групи (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, місцевий житель організував нелегальний бізнес із продажу деревини, до якого залучив кількох своїх знайомих, серед яких були 2 осіб, відповідальних за охорону та збереження лісу.

Вони повідомляли іншим членам організованої групи про місце проведення незаконних порубок на території лісових масивів філії «Кременецьке лісове господарство» ДП «Ліси України». Також запевнили у можливості безперешкодного вивезення незаконно зрубаної лісопродукції з території лісництва.

Посадовці переконали спільників у невжитті заходів реагування при вирубці дерев без спеціальних дозволів та непритягненні учасників групи до передбаченої законом відповідальності, кажуть у прокуратурі.

Упродовж квітня–серпня 2024 року «чорні лісоруби» вирубали майже 100 дубів на території філії «Кременецьке лісове господарство».

Незаконною вирубкою дерев довкіллю заподіяно збитки на понад 3,4 млн грн.

Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.