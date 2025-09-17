У ЗУНУ відкрили ХІ Всеукраїнський турнір з волейболу

У спортивному залі Західноукраїнського національного університету відбулося відкриття ХІ Всеукраїнського турніру з волейболу, присвяченого пам’яті ректора ТНЕУ, віце-президента Федерації волейболу України, голови Тернопільського обласного відділення НОК України, професора Сергія Юрія та відзначенню 40-річчя команди Галичанка-ЗУНУ.

На відкритті турніру були присутні ректор ЗУНУ, професор Оксана Десятнюк; голова Вченої ради, член виконкому Федерації волейболу України, віце-президент студентської спортивної спілки України, президент волейбольного клубу Галичанка-ЗУНУ Андрій Крисоватий; голова Тернопільського обласного відділення НОК України Іван Калаур; президент Федерації волейболу у Тернопільській області Сергій Зюбаненко; проректор з наукової роботи Микола Дивак, науково-педагогічної роботи Віктор Островерхов та Уляна Коруц, проректор з соціально-економічного розвитку Василь Булавинець; декани факультетів та директори інститутів, коледжу; друзі Сергія Ілліча: Роман Циквас, Віталій Ігнатенко, Роман Заставний, Микола Павліченко, Олег Іващенко, Степан Скибиляк, Петро Гадз, Олег Грицак, Микола Круть, Андрій Човган, Ігор Підгайний, Руслан Бруханський, Олександр Бірюков, Микола Стецько, Ярослав Карпик, Василь Мартинюк, Володимир Томашівський, Василь Брич, Олег Іващук та інші.

40 років тому народилася команда, яка стала символом волейбольної гордості та жіночої сили – Галичанка-ЗУНУ. Роки тренувань, сотні ігор, тисячі ударів по м’ячу, і «Галичанка» перетворилася на справжню легенду.

До вітального слова та відкриття ХІ Всеукраїнського турніру з волейболу пам’яті Сергія Юрія запросили ректора ЗУНУ, докторантку Сергія Ілліча, професора Оксану Десятнюк: «Галичанка-ЗУНУ завжди відзначалася силою духу та характеру, впевненістю у власних силах, єдністю. Багато в чому команда завдячувала наставникам, які завжди вірили в неї. Тому особливі слова подяки і шани усім – викладачам, тренерам, організаторам, спонсорам та друзям «Галичанки», які стояли біля витоків команди-ювілярки та з першого дня її появи опікувалися нею. Підхід до волейболу з любов’ю дав можливість «Галичанці» впевнено рухатися вперед. Вона відома не лише в Україні, а й у світі. Дорогі учасники турніру! Бажаю вам сили духу, енергії та впевненості у завтрашньому дні. Нехай кожен ваш виграш наближає перемогу України!»

З глибокою вдячністю присутні згадали та вшанували пам’ять полеглих захисників та засновника команди – ректора ТАНГу, професора Олександра Устенка; віце-президента Федерації волейболу України, голову Тернопільського обласного відділення НОК України, професора Сергія Юрія, чиє добре ім’я носить цей турнір, а також перших тренерів – Володимира Плахотніка, Генадія Сафонова, Володимира Шемену, Володимира Чернова, Віталія Грищенка та директора команди – Ігора Дутку.

Цього року університетська спільнота відзначає 40 років з дня заснування жіночої волейбольної команди “Галичанка”, яка була створена у 1985 році на базі Тернопільського фінансового-економічного інституту.

Члени команди – багаторазові переможці та призерки універсіад України, учасниці Всесвітніх універсіад у Пальма-де-Мальорка (1999 р.) та Пекіні (2001 р.), Белграді (2009 р.), Шеньчжені (2014 р.). Отримували срібні медалі Всесвітньої універсіади 2015 р., чемпіонки Європи серед студентських команд в Афінах (2002 р.), учасниці Кубка Європейської конфедерації волейболу, володарки Кубка України (1994-2004 рр.), багаторазові призери Кубку України, бронзові призери Чемпіонату України серед команд Суперліги (1999–2000, 2000-2001, 2007-2008, 2008-2009, 2017-2018, 2019-2020 рр.), срібні призерки Чемпіонату України 2005-2006 р., чемпіони України 2009-2010 р.

За час існування команди більше 50-ти спортсменів стали майстрами спорту України та майстрами спорту України міжнародного класу.

Завдяки наполегливій праці, самовіддачі та любові до волейболу, команда “Галичанка” стала гордістю Західноукраїнського національного університету та візитівкою жіночого волейболу України.

У стінах університету було виховано гравців, які своїм талантом популяризували український волейбол на національному та міжнародному рівнях. Присутні вшанували пам’ять волейболісток, які у різні роки ставали членами юнацьких, молодіжних та національних збірних команд України, зокрема Вікторію Дельрос, Олену Туркулу, Наталію Зємцову, Галину Щур, Олександру Міленко, Катерину Дудник, Діану Карпець, Наталію Чернецьку, Яну Журовську.

З вітальним словом звернувся до присутніх голова Тернопільського обласного відділення НОК України Іван Калаур та президент Федерації волейболу у Тернопільській області – Сергій Зюбаненко.

З мистецьким дарунком виступили хореографічний колективи університету.

Ректор університету нагородила подяками тренерів та гравців «Галичанки» різних років, які залишили свій яскравий слід у спортивній історії нашої команди: тренерів команди Івана Вовчанського, Івана Твардовського, Віктора Туркулу, Андрія Романовича, Андрія Чорненького, Людмилу Чорненьку; гравця та тренера Антоніну Сівер; гравців першої команди «Галичанка» Галину Счастну, Валентину Ковпак; гравців Юлію Якушеву, Олену Козиряцьку-Середу, Надію Кодалу, Тетяну Хилюк, Катерину Руденьку.

Ювілей «Галичанки ЗУНУ» – це не лише велична праця гравців і тренерів, це ще й щира підтримка тих, хто був поруч у найважливіші моменти.

Андрій Крисоватий, голова Вченої ради ЗУНУ, член виконкому Федерації волейболу України, віце-президент студентської спортивної спілки України, президент волейбольного клубу «Галичанка-ЗУНУ», великий друг та вихованець Сергія Ілліча вручив подяки почесним гостям, які прибули на турнір.

Спортивна арена ЗУНУ об’єднує серця й команди, які з’їхалися на турнір, що носить ім’я великого наставника – Сергія Юрія. Це не просто змагання – це зустріч друзів, єднання поколінь і справжнє свято спорту.

Особливим моментом турніру стало вручення короваїв командам-учасникам. Традиційні українські хліби як символ гостинності та поваги отримали «Буковинка» (м. Чернівці), «Добродій – Медуніверситет-ШВСМ» (м. Вінниця), «Полісся Житомирська Політехніка-ОШВСМ» (м. Житомир).

Насамкінець заходу присутні насолодилися музичним вітанням від лауреатки міжнародних та всеукраїнських пісенних конкурсів-фестивалів Ілони Дядьо.

У знак пам’яті про Сергія Юрія, учасники турніру поклали квіти до його могили.

Протягом чотирьох десятиліть “Галичанка” вписала славетні сторінки в історію не лише університетського, а й українського волейболу. Це команда, яка стала прикладом незламного духу, командної єдності та спортивної честі. Це символ молодості, краси і незламності українських дівчат, які доводять: на спортивному майданчику, як і в житті, перемагають ті, хто вірить у себе й ніколи не здається.