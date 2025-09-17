У Тернополі горе-злодій не зміг завести машину

Поширити

У Тернополі співробітники поліції затримали місцевого жителя, який намагався викрасти авто.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

16 вересня до поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідомі пошкодили його автомобіль Toyota Corolla і намагалися викрасти. Подія трапилася близько 21:20 на території гаражного кооперативу на вулиці Злуки.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. У ході перевірки вони встановили, що до правопорушення причетний тернополянин 2006 року народження.

Фігурант, розбивши вікно, проник до салону, спробував викрасти авто, але не зміг його завести. Хлопець залишив місце злочину і за деякий час повернувся, аби завершити розпочату справу.

Проте і це йому не вдалося, оскільки біля автівки юнака уже очікували працівники поліції.

Фігуранта вони затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення уродженцю Кременеччини підозри за частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.