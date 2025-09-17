Сьогодні: Середа. 17.09.2025

  • search

На щиті повертається Воїн з Тернопільщини Сергій Ленчишин: загинув на Донеччині

Прокоментуй!
На щиті повертається Воїн з Тернопільщини Сергій Ленчишин: загинув на Донеччині

Знову сумна звістка. Під час виконання бойового завдання загинув житель села Горішня Вигнанка Чортківської громади – Сергій Ленчишин. Останній бій захисник прийняв на Донеччині. Вічна пам’ять та шана Герою!  

«Під час виконання бойового завдання загинув житель села Горішня Вигнанка Чортківської громади – Ленчишин Сергій.

Сергій служив на Донеччині командиром відділення автомобільного відділення підвозу боєприпасів взводу матеріального забезпечення механізованого батальйону.

13 вересня, під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника неподалік н.п. Ямпіль Краматорського району, загинув.

Співчуття рідним та близьким Героя.

Про час та місце зустрічі тіла воїна повідомимо згодом», – написали у Чортківській міській раді.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

61 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.