На щиті повертається Воїн з Тернопільщини Сергій Ленчишин: загинув на Донеччині

Знову сумна звістка. Під час виконання бойового завдання загинув житель села Горішня Вигнанка Чортківської громади – Сергій Ленчишин. Останній бій захисник прийняв на Донеччині. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Під час виконання бойового завдання загинув житель села Горішня Вигнанка Чортківської громади – Ленчишин Сергій.

Сергій служив на Донеччині командиром відділення автомобільного відділення підвозу боєприпасів взводу матеріального забезпечення механізованого батальйону.

13 вересня, під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника неподалік н.п. Ямпіль Краматорського району, загинув.

Співчуття рідним та близьким Героя.

Про час та місце зустрічі тіла воїна повідомимо згодом», – написали у Чортківській міській раді.