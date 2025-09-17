Жителів Тернопільщини застерігають від шахраїв, які продають фейкові авто

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС застерігають – шахраї продають неіснуючі авто в інтернеті.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області у фейсбуці.

Шахраї створюють оголошення про продаж автомобілів за привабливою ціною, зокрема тих, що нібито «чекають на розмитнення» або «вже перебувають у сервісному центрі МВС». Щоб викликати довіру, вони демонструють фальшиві копії техпаспортів чи довідок, оформлених начебто у сервісних центрах МВС, і переконують, що авто можна забрати одразу після завершення оплати.

Щоб уникнути таких ризиків, варто дотримуватися базових правил безпеки та перевіряти інформацію через офіційні канали.

У сервісних центрах МВС не зберігаються автомобілі, що очікують на оформлення — кожна послуга надається лише за особистої присутності власника або його офіційного представника.

Будь-які «копії документів» чи «фото довідок», надіслані незнайомцями у месенджері не гарантують їх автентичність – зважайте на це при здійсненні передплати.

Не переказуйте гроші за авто, яке ви не бачили особисто, та перевіряйте продавця і транспорт за офіційними реєстрами.