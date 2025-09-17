Сьогодні: Середа. 17.09.2025

Сумна звістка: відійшов у Вічність захисник із Тернопільщини Сергій Анфйоров

Сумна звістка: відійшов у Вічність захисник із Тернопільщини Сергій Анфйоров

Знову горе у нашому краї. Відійшов у Вічність житель села Михайлівка Мельнице-Подільської громади Сергій Анфйоров. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що 15 вересня 2025 помер стрілець відділення охорони, солдат Анфйоров Сергій Валерійович, 1970 року народження, житель села Михайлівка Мельнице-Подільської територіальної громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!» – пише Другий відділ Чортківського РТЦК та СП. 

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

