Поліція затримала жителя Тернопільщини за продаж бойових гранат

Поліцейські затримали жителя Кременця за незаконне поводження з бойовими припасами.

Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Під час заходів з протидії незаконному обігу зброї оперативники Кременецького районного відділу поліції задокументували два факти збуту місцевим мешканцем бойових гранат РГД-5.

Крім того, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили 90 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм. Усе вилучене направлено на експертизу.

Наразі поліцейські встановлюють походження заборонених предметів.

Чоловіка затримано відповідно до статті 208 КПК України.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.