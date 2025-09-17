Таланти ЗУНУ: перші акорди великої мрії

У межах проєкту “Таланти ЗУНУ: від зерна до зірки”, бібліотека ім. Л. Каніщенка ЗУНУ стала місцем, де юні таланти проростають у впевненість, натхнення і творчість.

Цього тижня познайомились із першокурсницею навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури ЗУНУ Терезою Квич, чия історія вразила щирістю та глибиною.

Тереза принесла до бібліотеки не лише дипломи та грамоти з музичної школи, а й частинку своєї душі, що звучить у кожній ноті, яку вона виконує на баяні та акордеоні. Її музичний шлях – це не просто навчання, а справжнє служіння мистецтву. Вчителі пишалися нею, а міжнародні конкурси відзначали її таланти призовими місцями.

Дівчина поділилася спогадами про сцени, де звучала її музика, про підтримку наставників і про те, як віра в себе допомогла їй не зупинятися.

Ця зустріч стала першим кроком до створення простору, де кожен студент може бути почутим. Адже кожен талант – це зерно, яке потребує світла, тепла і підтримки. І саме тут, у бібліотеці, створюється цей ґрунт.