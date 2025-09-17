Як оформити статус інваліда війни, щоб користуватися всіма пільгами та послугами

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни відкриває доступ до державних гарантій, грошових виплат, медичної та психологічної реабілітації, а також інших соціальних гарантій.
Оформити його можна онлайн чи офлайн. Ось інструкція, як пройти процедуру крок за кроком.
Онлайн через «Дію»:
перейдіть за посиланням: https://diia.gov.ua/…/status–osoby–z–invalidnistiu…
авторизуйтеся та натисніть «Подати заяву»;
заповніть анкету (довідка МСЕК, категорія заявника тощо);
завантажте документи (довідка МСЕК, довідка про несудимість, довідка форми 6, яка підтверджує участь у заходах, спрямованих на оборону України);
підпишіть заяву КЕП (електронним підписом).
Офлайн у ЦНАП потрібно подати:
паспорт або ID-картку;
довідку МСЕК або витяг з акту оцінки функціонування;
довідку про несудимість (вона дійсна 5 днів);
документи, що підтверджують участь у бойових діях (АТО, ООС, ЗСУ тощо);
копію довідки ВПО;
документи представника (якщо заяву подає не сам заявник).
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.