Як оформити статус інваліда війни, щоб користуватися всіма пільгами та послугами

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни відкриває доступ до державних гарантій, грошових виплат, медичної та психологічної реабілітації, а також інших соціальних гарантій.

Оформити його можна онлайн чи офлайн. Ось інструкція, як пройти процедуру крок за кроком.

Онлайн через «Дію»:

перейдіть за посиланням: https://diia.gov.ua/…/status–osoby–z–invalidnistiu…

авторизуйтеся та натисніть «Подати заяву»;

заповніть анкету (довідка МСЕК, категорія заявника тощо);

завантажте документи (довідка МСЕК, довідка про несудимість, довідка форми 6, яка підтверджує участь у заходах, спрямованих на оборону України);

підпишіть заяву КЕП (електронним підписом).

Офлайн у ЦНАП потрібно подати:

паспорт або ID-картку;

довідку МСЕК або витяг з акту оцінки функціонування;

довідку про несудимість (вона дійсна 5 днів);

документи, що підтверджують участь у бойових діях (АТО, ООС, ЗСУ тощо);

копію довідки ВПО;

документи представника (якщо заяву подає не сам заявник).

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.