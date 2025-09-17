2 тисячі доларів за посаду медика: затримали жителя Тернопільщини

Співробітники Чортківського райуправління поліції викрили жителя Теребовлянщини, який обіцяв жінці за неправомірну вигоду посприяти у працевлаштуванні в одному з комунальних медичних підприємств області.

У ході слідства стало відомо, що у серпні 2024 року фігурант запевнив жінку, що допоможе з роботою парамедика. Під час особистих зустрічей та телефонних розмов він переконав, що має вплив на керівництво закладу й може посприяти у безперешкодному прийнятті на роботу, а також у подальшому переведенні на іншу посаду ближче до місця проживання. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У вересні жінку працевлаштували, після цього фігурант зателефонував їй і нагадав про необхідність заплатити обумовлену суму, а це – 2000 доларів США. На початку грудня жінка заплатила частину коштів – 500 доларів США.

Слідчі під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури оголосили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Триває досудове розслідування.