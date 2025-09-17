Сидів між пероном і колією: на Тернопільщині потяг збив на смерть чоловіка

На залізничній станції села Озерна потяг смертельно травмував чоловіка. Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

“Вантажний потяг сполученням «Тернопіль-Клепарів» травмував невідому особу”, – повідомлення такого змісту надійшло на лінію “102” близько півночі від чергового залізничної станції.

На місце виїжджали працівники Зборівського відділення поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Проте лікарі констатували лише смерть потерпілого.

Загиблий – житель Зборівської громади 1965 року народження.

За словами машиніста, чоловік сидів між пероном та колією. На звукові сигнали той не реагував, а тому машиніст застосував екстрене гальмування. На жаль, це не допомогло, і потяг зачепив чоловіка.

Від отриманих травм постраждалий загинув. У машиніста взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.