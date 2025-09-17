Сьогодні: Середа. 17.09.2025

У Тернополі стартує “Кінохвиля” – сьогодні представлять творчість одного з найвідоміших документалістів Олександра Рябокриса

У рамках 5-го міжнародного кінофоруму “Кінохвиля 2025” у Тернополі розпочинаються кінопокази, і однією з головних подій першого дня стане ретроспектива творчості видатного українського кінорежисера-документаліста Олександра Рябокриса. Подія відбудеться 17 вересня о 12:00 в РК “Максим”, повідомляють організатори.

Олександр Рябокрис — один із найвідоміших представників документалістики в Україні, чиї роботи мають величезний вплив на сучасний кінематограф. Його фільми розкривають важливі соціальні та політичні теми, спонукаючи глядачів до глибоких роздумів про нашу реальність.

Під час ретроспективи будуть показані кілька знакових робіт режисера, що дозволять глядачам відчути атмосферу його творчості та зрозуміти, як документалістика може змінювати суспільство. Це чудова можливість для поціновувачів кіномистецтва зустрітися з автором та обговорити важливі теми сучасного кіно.

Не пропустіть можливість познайомитися з творчістю Олександра Рябокриса та поринути у світ документального кіно, яке здатне відкривати нові горизонти.

  • 17 вересня о 12:00 в РК “Максим” розпочинається ретроспектива кінорежисера Олександра Рябокриса.
    О 14″20 зустріч із режисеркою Марією Булавінською-Ляпіною.
    О 15:20 розпочинається зустріч з режисеркою Ксенією Голубович.

