Слідчі тернопільської поліції оголосили підозри двом учасникам злочинної групи, причетним до організації незаконного перетину кордону.



Як повідомили в обласній поліції, за можливість втекти за межі України фігуранти вимагали у військовозобов’язаних по 13 000 доларів.



Співробітники міграційної поліції та слідчі Тернопільського районного управління поліції спільно з оперативниками УСБУ викрили протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка організовувала нелегальне переправлення за кордон чоловіків мобілізаційного віку.



У ході оперативних заходів було отримано інформацію про те, що група осіб займається організацією незаконного перетину державного кордону для чоловіків, котрі підлягають мобілізації. Зловмисники підшукували потенційних втікачів, після чого організовували їхнє транспортування до прикордонних районів Закарпаття. Там «клієнтів» поселяли в готелі, де вони чекали інструкцій та зустрічі з місцевими провідниками, котрі мали безперешкодно провести їх до сусідньої країни в обхід прикордонних пунктів пропуску.



Двох фігурантів було затримано під час одержання ними частини грошової винагороди від чергового втікача. В ході санкціонованих обшуків було вилучено кошти у сумі майже 10 тисяч доларів, банківські картки, мобільні телефони та автомобіль, який використовувався для перевезення «клієнтів».



Слідчі Тернопільського районного управління поліції повідомили фігурантам про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція інкримінованої статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.



Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.



Також правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності злочинної групи.





