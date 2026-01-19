Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останній тиждень склала 378,5 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 3855 осіб).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За минулий тиждень кількість захворілих ГРВІ збільшилась на 7,8% (3855 випадків проти 3575).

Чисельність дітей серед хворих склала 44,8% (1727 осіб), школярів – 59,2% (1022) від усіх захворілих дітей. Спостерігається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 3,4%, школярів – на 10,7%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 170 осіб, із них 85 дітей (50%). Кількість госпіталізованих зменшилася у порівнянні з минулим тижнем на 20,2% (госпіталізовано 170 проти 213).

За тиждень зареєстрований один випадок захворювання на COVID-19 (дорослий), що менше за попередній тиждень (1 випадок проти 2).