Навіки у Небесному війську тернополянин Андрій Скоропляс. Із листопада 2023 року захисника вважали зниклим безвісти. Стало відомо: Андрій загинув на Запоріжжі. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Відлетів до Небесних полків, боронячи рідну землю від ворога, наш земляк Скоропляс Андрій Андрійович. Героїчно завершив свій шлях на землі на 53-у році життя, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області.

Андрій вважався зниклим безвісти з 26 листопада 2023 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.