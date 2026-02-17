На Тернопільщині загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останній тиждень склала 464,2 випадки на 100 тисяч населення (захворіло 4728 осіб).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшилась на 2,6% (4728 випадків проти 4609). Чисельність дітей серед хворих склала 55% (2599 осіб), школярів – 67,6% (1757) від усіх захворілих дітей. Спостерігається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 28,1%, школярів – на 33,1%.

Госпіталізовано 191 особу, з них 117 дітей (61,3%). Кількість госпіталізованих збільшилася, у порівнянні з минулим тижнем, на 13% (госпіталізовано 191 проти 169).

За тиждень зареєстровано один випадок захворювання на COVID-19 (дитина).