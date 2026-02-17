У Західноукраїнському національному університеті відбулося підписання меморандуму про співпрацю з Управлінням масового спорту в Тернопільській області Державної установи «Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Агенція учнівського, студентського та масового спорту України».

Це партнерство – глибоке об’єднання зусиль навколо ідеї здорової нації. Воно покликане розвивати учнівський та студентський спорт, популяризувати фізичну культуру, утверджувати здоровий спосіб життя, перетворювати турботу про здоров’я на фундаментальну частину сучасної освіти.

У заході взяли участь ректор Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк, проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Островерхов, професор кафедри фізичної реабілітації і спорту, директор центру студентського спорту ЗУНУ Роман Циквас, в.о. завідувача кафедри фізичної реабілітації і спорту ЗУНУ Наталія Безпалова; начальник Управління Андрій Човган та начальник відділу студентського спорту Управління масового спорту в Тернопільській області – Богдан Дзюла.

Ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк наголосила: «Наш університет завжди був і залишається спортивним осердям нашого краю. Ми щиро радіємо, коли з’являються реальні, дієві проєкти, які допомагають нам рухатися вперед. Протягом певного часу студентський спорт у закладах вищої освіти стикався з браком системної підтримки, і самим університетам було непросто долати ці виклики. Проте ми не зупиняємося: ми шукаємо можливості, маємо щире бажання і твердий намір розвивати не лише фізичну культуру, а й усі види спорту. На базі ЗУНУ активно діє профільна кафедра, ми акредитуємо сучасні освітні програми, бо бачимо в цьому життєву необхідність. Наша мета чітка — молодь має бути здоровою та сильною. Ми маємо амбітні плани і готові до великої праці».

«Реалізація спільних проєктів сприятиме популяризації спорту серед учнівської та студентської молоді. Ми створюємо нові можливості для розвитку спортивного потенціалу регіону та заохочуємо заклади освіти до активної участі в державних програмах. Переконаний, що така співпраця дозволить системно розвивати масовий спорт і формувати культуру здорового способу життя серед молодого покоління», – зазначив Андрій Човган.