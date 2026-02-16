За січень цього року громади області отримали понад 61,5 млн грн від земельного податку та орендної плати. Це – на 33,4% більше, ніж торік – додатково 15 млн грн у місцеві скарбниці.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Основну частину надходжень забезпечив бізнес. Юридичні особи сплатили майже 51,5 млн гривень.

Водночас громадяни та власники земельних ділянок, які обробляють землю самостійно, перерахували ще майже 10 млн гривень.

Згідно з Податковим кодексом України, власники та землекористувачі сплачують податок із моменту державної реєстрації права власності або користування ділянкою. Якщо ж ці права припиняються, сплата здійснюється лише за фактичний період володіння у поточному році.