У Тернопільській обласній філармонії відбувся вечір пам’яті «Зоряні дари для Маестро», присвячений видатному диригенту та педагогу Ізидору Доскочу. Захід зібрав шанувальників творчості та вихованців засновника дитячої хорової школи «Зоринка», яка цьогоріч відзначає своє 45-річчя.

На концерт завітав міський голова Тернополя Сергій Надал, який відзначив неоціненний внесок маестро у розвиток культури міста.

«Ізидор Доскоч присвятив понад пів століття музиці та дітям. Він мав рідкісний дар бачити талант у кожній дитині та допомагав йому розквітнути. Завдяки цій праці «Зоринка» стала відомою далеко за межами України. Сьогодні справу майстра продовжує його дружина – пані Анжела, і я щиро дякую їй за цю відданість справі. Дякую вихованцям за творчість і за те, що прославляєте наш край на міжнародних сценах. Ваші успіхи – це найкраща жива пам’ять про Ізидора Олексійовича».

Довідка

Ізидор Доскоч (14 травня 1940 – 19 січня 2017 рр.) – заслужений працівник освіти України, диригент та незмінний керівник хорової школи «Зоринка». Його життєвий шлях залишив глибокий слід у музичному просторі країни.

Заснований ним колектив «Зоринка» здобув численні перемоги на престижних конкурсах, зокрема став лауреатом конкурсу імені М. Леонтовича (1993), «Артеківських зорь» (2001) та 22-го фестивалю імені Б. Бартока в Угорщині (2006).

Також Ізидор Олексійович виступив організатором знакового для міста Міжнародного хорового фестивалю «Тернопільська Зоринка-2005».