Небесне військо поповнив ще один наш земляк – Петро Безгура, житель села Кулаківці Заліщицької громади. Петро став на захист України у складний для держави час віддав за неї своє життя… Залишилась без чоловіка дружина Наталя, без батька – діти… Вічна та світла пам’ять Герою!

«Стало відомо про ще одну болючу втрату для нашої громади – загинув Захисник України Безгура Петро, житель села Кулаківці.

Петро Безгура став на захист України у складний для держави час, із честю виконуючи свій військовий обов’язок. Його мужність, відданість присязі та любов до рідної землі назавжди залишаться в пам’яті громади.

Виконавчий комітет міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям і побратимам полеглого Воїна. У цей важкий час розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять і вічна шана Герою, який віддав своє життя за Україну.

Про зустріч тіла Захисника та чин похорону буде повідомлено додатково.

Вічна памʼять Герою!» – написали у Заліщицькій міськраді.

Марія Калічук: «Вічна пам’ять Герою України! Спи спокійно вічним сном. Нехай земля буде легкою. Сумуємо, пам’ятаємо, не забудемо. Співчуття дружині Наталі і дітям, яким дуже буде потрібна батькова підтримка і батьківське плече».

Подобається це: Подобається Завантаження…