Із квітня минулого року вважали зниклим безвісти Валерія Довгушка. Стало відомо: захисник загинув на Луганщині… Валерій народився в селі Бутин Вишнівецької громади. Пізніше доля поєднала його із селом Скварява, що на Львівщині: там створив сім’ю, з дружиною Надією виховував двох синів… Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Сумна звістка для нашої громади.

Стало відомо про загибель нашого захисника – Довгушка Валерія Михайловича, 9 листопада 1974 року народження, який тривалий час вважався зниклим безвісти та лише нещодавно був ідентифікований.

Валерій народився в селі Бутин, закінчив місцеву школу. Пізніше доля поєднала його із селом Скварява, що на Львівщині: там він створив сім’ю, з дружиною Надією виховував двох синів.

Валерій був призваний до лав Збройних Сил України 18 березня 2022 року. Проходив службу стрільцем-санітаром механізованого батальйону військової частини А* у званні молодшого сержанта*.

12 квітня 2025 року в районі села Макіївка Сватівського району Луганської області захисник загинув від смертельних поранень під час штурмових дій з боку ворога.

8 січня, об 11:00 в селі Скварява в місцевій церкві відслужиться чин похорону.

Для мешканців Вишнівеччини, які планують попрощатися з Героєм-земляком Валерієм Довгушком, чекатиме автобус біля кафе «Буржуйка» 8 січня о 08:00.

Наш земляк до останнього подиху мужньо боронив незалежність, свободу та територіальну цілісність України. Він віддав найдорожче – своє життя – за мирне майбутнє кожного з нас.

У пам’яті громади Валерій назавжди залишиться справжнім патріотом, відданим воїном і Героєм.

Висловлюємо щирі співчуття матері, рідним, близьким, однокласникам та побратимам полеглого Захисника.

Схиляємо голови у глибокій скорботі та із вдячністю вшановуємо його подвиг.

Вічна пам’ять і слава Герою України», – написали у Вишнівецькій громаді.

Подобається це: Подобається Завантаження…