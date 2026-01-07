Законної сили набув вирок суду щодо викритої СБУ зрадниці, яка у складі так званої «дільничної виборчої комісії» організовувала псевдореферендум про приєднання Херсонської області до складу російської федерації.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки Тернопільський міськрайонний суд призначив їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна. Також засудженій заборонено обіймати посади в органах державної влади строком на 15 років.

Слідством встановлено, що психологиня Таврійського ліцею Голопристанської міської ради після окупації росіянами лівобережжя Херсонщини добровільно пішла на співпрацю з ворогом та за власним бажанням приєдналася до органів окупаційної влади.

У вересні 2022 року колаборантка очолила так звану «дільничну виборчу комісію» для проведення незаконного фейкового волевиявлення щодо приєднання тимчасово окупованої території Херсонської області до складу російської федерації.

Перебуваючи на керівній посаді зрадниця:

здійснювала підготовку приміщення для роботи незаконної виборчої дільниці;

формувала реєстри «виборців» із числа мешканців сіл Таврійське та Гладківка;

поширювала агітаційні матеріали із символікою держави-агресора.

Крім того, з метою залучення якомога більшої кількості громадян до голосування, колаборантка разом з іншими членами комісії обходила вулиці сіл та закликала перехожих прийняти участь у псевдореферендумі.

Також у супроводі російських військових вона здійснювала побудинковий обхід своїх односельців та змушувала їх «проголосувати» за незаконне приєднання області до складу країни-агресора.

Таким чином, на підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обвинувачену винною у порушенні ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Оскільки на даний час засуджена переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні «in absentia» (за відсутності обвинуваченого) за підтримки державного обвинувачення Тернопільською обласною прокуратурою.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати її затримання та реального виконання покарання.

Наразі тривають комплексні заходи правоохоронців з розшуку засудженої та притягнення її до фактичної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України.

