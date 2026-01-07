Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на території Тернопільської міської територіальної громади у період з 7 по 9 січня. Очікується приріст снігового покриву та погіршення видимості в опадах. Погодні умови відповідатимуть метеорологічному явищу І рівня небезпечності (жовтий – НМЯ І).

Зокрема, за даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 7 січня по місту прогнозується сніг, слабка хуртовина.

Також значний сніг очікується 8 січня (7-19 мм за ≤ 12 год.).

9 січня синоптики прогнозують невеликий сніг.

Ввечері 8 січня та вночі 9 січня тилова частина циклону по області зумовить пориви північно-західного вітру 15-20 м/с та хуртовини.

Такі погодні умови можуть призвести до порушень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнювати роботу об’єктів енергетики, зв’язку, комунальних служб.

Подобається це: Подобається Завантаження…