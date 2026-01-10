11 січня в області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 12-17 градусів морозу, вдень 6-11 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. В другій половині дня йтиме дрібний сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 13-15 градусів морозу, вдень 7-9 градусів морозу.

