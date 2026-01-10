Тернопільські флорболісти успішно виступили на міжнародному турнірі у Швеції
Тернопільський флорбольний клуб «Вікторія» повернувся зі Швеції, де спортсмени взяли участь у найпрестижнішому міжнародному турнірі з флорболу Storvretacupen сезону 2025-2026 років.
Як повідомили у ТМР, у віковій категорії 2014-2015 років народження тернопільські спортсмени провели шість матчів, здобувши чотири перемоги та зазнавши двох поразок.
Результати матчів:
Victoria Ternopil – Storvreta Ungdom – 2:5
Victoria Ternopil – Skogås – 1:2
Victoria Ternopil – Rönnby Västerås – 8:3
Victoria Ternopil – Frotuna IBF – 11:2
Victoria Ternopil – Estuna IF – 5:1
Victoria Ternopil – Järfälla Bele – 2:1
Загалом у турнірі Storvretacupen взяла участь 531 команда з різних країн світу, зокрема зі Швеції, Фінляндії, Швейцарії, Сінгапуру, України та інших держав.
Вітаємо тернопільський флорбольний клуб «Вікторія» та бажаємо подальших перемог.