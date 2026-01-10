Тернопільський флорбольний клуб «Вікторія» повернувся зі Швеції, де спортсмени взяли участь у найпрестижнішому міжнародному турнірі з флорболу Storvretacupen сезону 2025-2026 років.

Як повідомили у ТМР, у віковій категорії 2014-2015 років народження тернопільські спортсмени провели шість матчів, здобувши чотири перемоги та зазнавши двох поразок.

Результати матчів:

Victoria Ternopil – Storvreta Ungdom – 2:5

Victoria Ternopil – Skogås – 1:2

Victoria Ternopil – Rönnby Västerås – 8:3

Victoria Ternopil – Frotuna IBF – 11:2

Victoria Ternopil – Estuna IF – 5:1

Victoria Ternopil – Järfälla Bele – 2:1

Загалом у турнірі Storvretacupen взяла участь 531 команда з різних країн світу, зокрема зі Швеції, Фінляндії, Швейцарії, Сінгапуру, України та інших держав.

Вітаємо тернопільський флорбольний клуб «Вікторія» та бажаємо подальших перемог.

