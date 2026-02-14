Фотопроєкт «Оглушлива тиша» – це одинадцять щемливих історій про військовополонених та їхні родини.

Виставка створена на основі масштабного дослідження про порушення прав полонених, які утримуються росією. Серед них особливе місце посідає доля родини Брановицьких. Це розповідь про Ігоря Брановицького, страченого в полоні після героїчної оборони Донецького аеропорту, та його матір Ніну, чия боротьба за справедливість стала символом незламності.

Світ уже віддав шану цій експозиції: її бачили відвідувачі Нобелівського центру миру в Осло та на Тайвані. Тепер, після подорожі містами України, виставка відкривається у Тернополі.

Відкриття виставки: 18 лютого о 12:00 у Тернопільському обласному художньому музеї.

Вхід вільний.

Пам’ятаймо тих, хто творить історію.