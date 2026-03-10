Інцидент стався у селі Сапанів на Кременеччині. Місцеві жителі скаржилися, що незнайомий їм чоловік, керуючи автомобілем марки Opel, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на паркан і дві могили на території кладовища.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Порушником виявився 25-річний житель Рівненщини. З’ясувалося, що чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп‘яніння.

На нього складено два адмінпротоколи за вчинення ДТП (стаття 124 КУпАП) та керування транспортним засобом у стані сп‘яніння (стаття 130 КУпАП).