У Тернополі розслідують обставини травмування неповнолітньої на території залізничної станції. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Відомості про подію надійшли на лінію “102” 9 березня о 20:58 від чергового залізничної станції. Він розповів, що на Привокзальному майдані вантажний потяг травмував невідому особу.

“Близько 20:50 вантажний потяг сполученням “Тернопіль – Вигнанка”, у складі спареного локомотива та 26 вагонів загальною вагою понад 2000 тонн, рухаючись у напрямку головного вокзалу, допустив наїзд на дівчину”, – розповіли у поліції.

Потерпіла – жителька одного із сіл Тернопільського району 2008 року народження.

Неповнолітня отримала численні тілесні ушкодження. Її госпіталізували до медзакладу.

Поліцейські встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо це спричинило потерпілому тілесні ушкодження)Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують, що перебування на залізничних коліях та поблизу потягу, який рухається, становить підвищену небезпеку. Необхідно дотримуватися правил безпеки та переходити колії лише у спеціально визначених місцях.