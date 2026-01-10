Понад 2400 нетверезих водіїв виявили поліцейські на Тернопільщині у 2025 році.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Водночас упродовж минулого року співробітники поліції області зафіксували 109 158 правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в області, найпоширенішими порушеннями на дорогах були: перевищення водіями встановленої швидкості руху, керування транспортними засобами без відповідних документів та у стані сп’яніння, недотримання вимог дорожньої розмітки і дорожніх знаків, а також порушення правил обгону.

Упродовж 2025 року на Тернопільщині сталося 2852 дорожньо-транспортні пригоди, з них 604 – з потерпілими. Унаслідок цих ДТП загинуло 70 осіб, ще 731 людина отримала травми.

Аналіз причин дорожньо-транспортних пригод свідчить, що основними порушеннями стали:

перевищення швидкості руху – 757 ДТП, у яких загинуло 27 осіб та 263 отримали травми;

недотримання безпечної дистанції – 435 ДТП, у яких загинули 2 особи та 49 отримали травми.

За участю пішоходів сталося 176 ДТП, внаслідок яких 24 особи загинули.

Зафіксовано 85 аварій, скоєних нетверезими водіями, у результаті яких 1 особа загинула та 26 отримали травми.

У 2025 році правоохоронці склали 2413 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

Правоохоронці нагадують: за керування транспортом у стані сп’яніння передбачений штраф у розмірі від 17 до 51 тисячі гривень з позбавленням права на керування та конфіскацією авто.

Подобається це: Подобається Завантаження…